試合中の頭部負傷により治療中の日本野球機構（ＮＰＢ）の川上拓斗審判員（３０）の回復を願い、９日の試合に出場する審判員が帽子に川上審判員の番号「２９」を記入して臨むことが判明した。中日―巨人戦（バンテリンＤ）に臨んだ一塁塁審の有隅は「２９の番号を、今日から（帽子に）書くことの許可が出たので。今日ここだけじゃなくて全ての球場でやると思う」と経緯を説明。三塁塁審を務めた川口が「早期回復を願って」と話