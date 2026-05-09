タレントのマツコ・デラックスが、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。入院中の見舞客について語った。マツコは2月に首の手術を受けて入院。同番組の収録に2カ月ぶりに復帰した。共演の有吉弘行から「お見舞いは誰か来たり、断ったり？」と見舞客の来訪について聞かれると、マツコは「あんまり、基本的にもう…」と言葉を選びつつ「嫌だし、あと迷惑かけるのも嫌だと思ってたから。基本的