【新華社深圳5月9日】海外の交流サイト（SNS）で、中国深圳市の新たな家事代行サービスが注目を集めている。清掃スタッフと人工知能（AI）ロボットが協力して家事を行うもので、ロボットがゴミ捨てや猫用トイレの清掃などを担う。きっかけとなったのは、インド人AIエンジニアのロハン・ポール氏がSNSに投稿した動画だ。「中国では、清掃スタッフとAIロボットが一緒に家事をする新しい家事サービスが始まっている」