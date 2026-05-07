とんかつ専門店「かつや」は5月8日から、「揚げオムカレー」を期間限定で販売する。売れすぎて一時休止した“伝説のメニュー”が、進化し、名前を変えて再登場する。価格は税込1,089円。食材がなくなり次第、販売終了となる。とんかつ専門店「かつや」外観■ハンバーグ、海老フライ、から揚げ…“主役級”を全部のせ「揚げオムカレー」は、ふわとろ食感のオムレツにカレーソースをかけ、肉厚ハンバーグ、海老フライ、から揚げ、チ