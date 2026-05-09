松任谷由実のツアーに長年参加したことでも知られる、ベーシストの田中章弘（たなか・あきひろ）さんが、5日に亡くなった。71歳。9日、本人のSNSで妻名義の文面で公表された。文面では「突然のお知らせで失礼致します。5月5日、主人田中章弘が永眠いたしました」と報告。「長年にわたり主人を支えて下さった皆様、応援して下さった皆様、田中章弘のベースの音を愛して下さった皆様、、、、、皆様のご厚情に深く感謝申し上げます。