「貸し切りバスの運行をお願いした。＜レンタカーにしてください＞＜運転手がいないから紹介してください＞とお願いするわけがない」【写真】知床観光船事故の初公判で無罪主張…何事もなかったかのように商売続ける“土下座社長”の鉄面皮福島県郡山市の磐越自動車道上り線で発生した死傷事故をめぐり、問題のマイクロバスを利用した私立北越高校（新潟市）が7日に会見。灰野正宏校長はこう主張した。バスには男子ソフトテニス