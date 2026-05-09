福島県の磐越自動車道で高校生など21人が死傷した事故で、マイクロバスを運転していた若山哲夫容疑者（68）は、「スピードを出しすぎた」などと供述していることがわかりました。一方、若山容疑者を知る人は、「小股で歩くようになった」などと話し、最近の歩き方に違和感があったといいます。若山容疑者を知る人「顔の表情が前に比べると、まったくなくなった。小股でこんな感じ。『大丈夫なの？』って思ってたけど、まさかバス運