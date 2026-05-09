プロ野球は８日、各地で６試合が行われ、審判団が川上拓斗審判員の番号「２９」を刻んで試合に臨んだ。１４時にデーゲーム６試合がスタート。各球場では各審判員が背番号２９を刻んでゲームをさばいた。いち早くスタートとしたファームのゲームでも審判員がヘルメットに刻んでいた。川上審判員は４月１６日に神宮球場で行われたヤクルト−ＤｅＮＡ戦で球審を務めた際に頭部を負傷し、緊急手術を受けた。その後、ＮＰＢは同３