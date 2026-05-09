開幕まで残り1か月となった2026W杯。アメリカメキシコカナダの共同開催で、日本代表も出場を決めている。そんなW杯だが、現在注目を集めているのは、観戦にかかる費用の高額さだ。チケット代、スタジアムに向かう電車賃、スタジアムに車を止める際に発生する駐車場代など、現地観戦には高額な出費が要求される。『TheGuardian』によると、7月19日にニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開催予定のW杯決勝のチケット