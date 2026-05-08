公共交通機関は多くの人が利用するので、マナーが求められる場所になります。そこで、非常識な振る舞いに困惑することも少なくないでしょう。 会社員の山崎美加さん（仮名・35歳）は、電車の中で思いがけない出来事に遭遇したことがあると言います。 「休みの日に買い物へ行こうと電車に乗ったのですが、非常識な人に出会って……」 ◆買い物へ行こうと電車に乗り込むと… 電車内の席はいっぱいでつり革を掴んで立っている人が少し