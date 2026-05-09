北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスが福島県郡山市の磐越自動車道で起こした死傷事故で、バスの手配を巡る同校とバス会社の説明が大きく食い違っている。学校側の求めに応じてレンタカーを予約したとする会社側の説明を校長が記者会見で全面否定し、事実関係が不透明なままとなっている。経緯の説明を巡っては、バス会社「蒲原鉄道」（五泉市）の茂野一弘社長と営業担当者が６日夜、社内で会見したのに対し