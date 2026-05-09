アメリカのトランプ大統領は8日、ロシアとウクライナが9日から3日間の停戦を実施すると発表しました。トランプ大統領は8日、SNSで、自らの要請によりロシアとウクライナが9日から11日まで3日間の停戦を実施すると発表しました。停戦期間に両国の間でそれぞれ1000人の捕虜を交換するとしています。トランプ氏は、「この大規模な紛争を終結させるための協議は続いていて、日々、合意に近づいている」と強調しました。ロシアは、9日に