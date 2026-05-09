1946年（昭和21年）3月、東京・渋谷の自宅で歌舞伎役者・十二代目片岡仁左衛門一家5人が斧で撲殺された。犯人として逮捕された同居人の飯田利明（当時22歳）は「食べ物の恨み」を動機として供述し、裁判でも無期懲役の判決が下った。しかし事件から77年後の2023年、奇跡的に難を逃れた遺族がその“真実”を口にした。「申し訳なかった」――獄中から届いた詫び状事件発覚のきっかけは、1946年3月16日の朝だった。登志子夫人