【漫画】本編を読む※本書の内容の真似をして生じた体調不良や、その他あらゆる不都合について、KADOKAWA、および著者、監修者は一切の責任を負いません。法律や地域のルール等を必ず確認し、自己責任で行うようお願いいたします。「外来種が日本の自然の生態系を壊している」というニュースを聞いたことのある人は多いだろう。本作『おいしい外来種獲って食べてみた』（あおば：著、宮崎佑介：監修/KADOKAWA）は、そんな深刻な