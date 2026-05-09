人気インフルエンサーでタレントのなえなのがサウナを訪れたことを報告した。なえなのは９日までに自身のインスタグラムを更新し、「サウナは何回か行ったことあるけどこの日初めて水風呂に肩まで頑張って入ってみたよすごかったよふわふわしたよ」とコメントすると、上下セパレートになっている黒の水着姿をアップ。最後に「さわやか食べたあとで胃下垂だから信じられないくらいお腹出てて引っ込ませながら写真撮ったよ」