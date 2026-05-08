Netflix作品のなかでも屈指の人気を誇るシリーズといえば『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。実はこの物語には「まだ描かれていないエピソード」があったようなんです。あの日、あのとき、イレブン（エル）や仲間たちはどんな日々を過ごしていたのか───。ファン待望となる初アニメーション作品がついに解禁されました。毎週金曜は各配信サイトで観られるオススメ作品を紹介する日。今週もよく頑張った……週末はおうちで