5月9日、東京競馬場で行われた11R・エプソムカップ（G3・4歳上オープン・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレ（牡5・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。ハナ差の2着に5番人気のステレンボッシュ（牝5・美浦・宮田敬介）、3着に10番人気のレガーロデルシエロ（牡5・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:45.3（良）。1番人気でD.レーン騎乗、サクラファレル（牡4・美浦・堀宣行）は、5着敗退。【東京新聞杯】ル