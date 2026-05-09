サウサンプトンのパフォーマンス・アナリストがミドルズブラの練習でスパイかイングランド2部サウサンプトンは現地時間5月8日、昇格プレーオフ準決勝を前にイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）から告発を受けた。対戦相手であるミドルズブラの練習をスパイした疑いが持たれている。英放送局「BBC」が報じている。事態を重く見たEFLは、独立規律委員会に対して通常よりも迅速にこの事案を処理するよう要請したと伝えている