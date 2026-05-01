「どれだけ含み益が出ても、正しく使えなければただの数字に過ぎない」――。資産形成のゴール地点を見失い、ただ闇雲に節約と投資を繰り返す人が増えている。元メガバンク行員で登録者80万人の投資ch「BANK ACADEMY」を運営する小林亮平氏は、資産を増やすこと以上に「どう守り、どう使うか」の重要性を説く。本稿では、元手1,000万円を1億円にするための現実的なロードマップから、生活を切り詰める「NISA貧乏」の回避策、そ