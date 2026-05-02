【漫画】到着まで半年かかった宅配便の話(1)【漫画】なぜ起きっぱなしに…？本編を読む玄関の前に配達した商品を置いていく「置き配」。指定すると受け取る側も届ける側も面倒なやり取りがなく便利なシステムだが、なかには届けた荷物が半年間も到着しなかったケースもあるという。また、最近のマンションはエントランスにもオートロックがかかっており、ポストに不在票を入れられないというトラブルも多い。そんな宅配業界のリア