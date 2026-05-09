アストロズのチーム状況を米メディアが討論アストロズのヨルダン・アルバレス外野手に、電撃トレードの可能性が浮上している。ア・リーグでホワイトソックスの村上宗隆内野手らの強力なライバルとなる“最強打者”だが、チームは低迷。米メディアの番組内では、再建に向けて主砲の放出を提言する声が上がっており、その動向に注目が集まっている。米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLBナウ」7日（日本時間8日）、公式X