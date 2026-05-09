「配達完了」と表示されているのに、肝心の荷物が見当たらない……そんな経験に戸惑ったことはありませんか？ 置き配は便利な反面、思わぬトラブルに直面することもあります。本記事では、荷物が見つからない場合にまず取るべき行動から、返金・再配達の可否、さらに損失を防ぐ対策まで、分かりやすく解説します。 荷物がない！ 配達完了後の紛失は「配送状況」と「規約」を確認して連絡を 楽しみにしていた荷物が、アプ