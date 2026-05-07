カボベルデの首都プライアの港で6日、クルーズ船から患者を退避させる防護服姿の医療従事者ら（AP＝共同）【ジュネーブ、パリ共同】大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出ていることを巡り、世界保健機関（WHO）は6日、船に乗っていた感染者から「アンデス型」のハンタウイルスを確認したと明らかにした。この型は主に南米で確認され、ヒトからヒトへの感染がまれに起