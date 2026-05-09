◆米大リーグＷソックス―マリナーズ（８日、米イリノイ州シカゴ＝レイトフィールド）ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）が８日（日本時間９日）、本拠地・マリナーズ戦のスタメンに「２番・一塁」で名を連ねた。メジャー新記録となる１５号に期待のかかる一戦となる。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者の「Ｘ」（旧ツイッター）によると、これまで村上は７カード連続でカード初戦で本塁打を放っており、これは通算５０