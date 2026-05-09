アメリカ軍は8日、海上封鎖を突破してイランの港に入ろうとしたイランの石油タンカー2隻を攻撃したと発表しました。アメリカ中央軍は8日、アメリカ軍による封鎖措置を突破してオマーン湾にあるイランの港に入ろうとしたイランの石油タンカー2隻を攻撃したと発表しました。タンカーの煙突を精密誘導弾で攻撃し、航行不能にしたということです。また、今月6日にも別のイラン船籍の石油タンカー1隻を攻撃したと明らかにしました。アメ