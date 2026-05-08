初対面で好印象を与える人は何が違うのか。男女関係に精通する日本合コン協会会長の田中絵音さんは「人の印象は髪型によって大きく左右される。特に女性は、男性の髪型を見てその人の『生活パターン』を察している」という――。写真＝iStock.com／masamasa3※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／masamasa3■高スペックなのにモテない「無造作ヘア」以前ある合コンで、前髪が長く、小分けにして顔に垂らしている男性がいまし