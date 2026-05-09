ユーチューバー・ヒカル（34）が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、YouTubeで生き残ることの難しさについて語った。ヒカルは「YouTuberが次々と解散だったり引退だったり離婚だったりで居なくなっていく同じ時期に始めた人気YouTuberの大半はもう活躍していないどんどんと消えていく」と投稿。「成功してしまえば楽な仕事ではあると思うけど、その成功を継続させることはそこそこにシビア実力と強靭なメン