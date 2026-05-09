広島市の路上で9日早朝、面識のない女性の顔を殴ったとして、自衛官の男が逮捕されました。暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、陸上自衛隊海田市駐屯地所属の自衛官の男（33）です。警察によると男は9日午前5時10分ごろ、広島市中区流川町の路上で女性（32)の頬を平手で1度殴った疑いです。調べに対し、「やっていません」と容疑を否認しています。男と女性に面識はなく、女性と一緒にいた知人が警察に通報して事件が発覚。かけつ