ファーウェイ・ジャパンは5月8日、ルームライト機能を備えたメッシュWi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」の一般発売を開始した。家電量販店のほか、主要ECサイトなどで取り扱う。直販価格は単体モデルが28,380円、本体と中継機のセットが43,780円。HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro「雪に覆われた山頂」をイメージした、ユニークなデザインのWi-Fi 7ルーター。ルームライト機能も備え、電球色から昼白色まで調光もできる。2026年2月2