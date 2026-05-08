中国のSNS・小紅書（RED）に5日、「日本旅行では毎日なんとなく『人生つらい』という感覚があった」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者の女性は、「この感覚はホテルの予約や貸し切り車を探す時点から始まり、食事が口に合わなかったことで一気に極限まで増幅された」とし、5つの具体例を挙げた。1つ目はホテルについてで、「（宿泊料金が）高い上に狭い。立地が少し便利なだけで1泊1000〜2000元（約2万3000〜4万6000円