人気アニメ映画『魔女の宅急便』が8日、日本テレビ「金曜ロードショー」で放送された。金曜ロードショーの公式Xでは、黒猫のジジが喋らなくなった理由について明かされた。【画像】切ない…ジジが喋らなくなったシーン『魔女の宅急便』名場面カットまとめ公式Xでは「再び飛ぶことができるようになったキキですが、ジジは喋らないままです。実はキキの魔女の力が弱くなってしまったからではなく、キキが新たな一歩を踏み出し