衆参両院は4月30日、皇族数確保策に関する15日の全体会議の議事録を公開。各党の立場と「今国会で皇室典範改正を目指す」方針が明文化された。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「今年は皇室問題の節目の年になる。11月にシンガポール訪問が調整されている愛子内親王は『天皇の名代』を実質的に担うため、内外においてさらに愛子天皇待望論は高まるだろう」という――。天皇皇后陛下並びに愛子内親王殿下（2022年12月）（写真＝外務省