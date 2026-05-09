私はユカリ、フルタイムで働くママです。娘のユメ（小4）は最近、流行りのシール交換にすっかり夢中になっています。私も子どもの頃はお小遣いが入るたびに文房具店へ行き、ワクワクしながらシールを選んでいました。よく友だちと集まってシールを交換しあっていた記憶があります。その楽しさを、娘もまさに今感じているのでしょう。集めたシールを嬉しそうに眺める娘の姿を見るたび、私はなんだか懐かしい気持ちになっていたので