毎月のスマホ代が6000円前後かかっていると、「もう少し安くならないのか」と感じる人も多いでしょう。最近は格安SIMを利用する人が増えており、「同じくらいのデータ容量でも料金がかなり安くなる」と耳にする機会も増えています。 しかし、実際にどれほど安くなるのか分からず、乗り換えを迷っている人も少なくありません。通信速度や使い勝手が変わるのではないかと不安に感じる人もいるでしょう。本記事では、大