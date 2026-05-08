【モデルプレス＝2026/05/08】女優の谷花音が5月7日、自身のInstagramを更新。国家資格である調理師免許を取得したことを報告した。【写真】22歳元人気子役、資格取得証書を手にした近影◆谷花音、調理師免許取得を報告今回、谷は「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！」と証書を手にした自身の写真とともに、調理師免許取得を報告。「実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！ある日は舞台に立ち、ある日は