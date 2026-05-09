親の持病や家計の節約を理由に実家で生活を送る一方、家族関係の悩みや将来的な経済的負担を抱えながら、自身のキャリアとの両立に葛藤する人もいます。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、富山県富山市在住・38歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活