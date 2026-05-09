今季はドット柄がトレンドに浮上！ 早速取り入れるなら、旬なアイテムが揃う【しまむら】をチェックしてみて。今回はしまラーの@aiii__13kさんがゲットした、大人が着やすいドット柄トップスをご紹介します。モノトーンの小さめドットなら、柄物でも気負わず取り入れられそう。上品なドット柄を味方に、いつもの着こなしをアップデートしてみませんか。 控えめなドット柄で上品なアクセントを 【しま