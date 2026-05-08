フリーアナウンサーの神田愛花（45）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。夫である「バナナマン」日村勇紀（53）のキュンとするしぐさについて語った。キュンとする異性のしぐさを聞かれ「レディーファースト」をあげた神田。「レストランに入るときとかも奥の席に座らせてくださったり、道歩くときも車側に男性が行ってくださったりすると、そういう教育を受けてきたのかなと思ってキュンとしちゃう