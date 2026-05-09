「レンジャーズ１−７カブス」（８日、アーリントン）カブスが快勝で今季２度目となる破竹の１０連勝を決めた。鈴木誠也外野手は四回の第２打席で貴重な追加点となる７号２ランを放つなど、３打数１安打２打点、２四球で打線を牽引した。１点リードの四回だった。先頭のハップが四球で歩くと、鈴木は２球で追い込まれたが粘りに粘った。最後はフルカウントからの８球目、１５２キロのシンカーを完璧に捉えると打球はバックス