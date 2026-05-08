福岡市消防局は、119番通報を受けた指令員が救急隊の出動指令を出し忘れ、救急搬送がおよそ1時間遅れたと発表しました。福岡市消防局災害救急指令センターによりますと、5月6日午前10時ごろ、「80代の女性が足の痛みを訴えている」と関係者から119番通報がありました。その際、対応した30代の男性指令員が出動指令を出すボタンを押し忘れたため、救急隊は出動しなかったということです。約50分後、別の関係者から再び119番通