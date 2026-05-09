安全走行を支える「左側通行」と信号機の位置が決め手？日本の道路では車は左側を走り、運転席は右側にあるのが主流です。しかし、鉄道に目を向けると、多くの電車の運転台は進行方向の「左側」に配置されています。なぜこのような違いが生まれたのでしょうか。【日本ではマイノリティ】運転台が右側にある首都圏の鉄道車両を見る大きな理由のひとつに、日本の鉄道が基本的に「左側通行」であることが挙げられます。日本の鉄道