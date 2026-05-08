小学生の「なりたい職業」上位だったYouTuber。だがいま、そんな “夢の職業” を、収益化停止ラッシュが直撃しているという。「4月29日、登録者約21万人の夫婦YouTuber『けんじとあかりとふたご』が活動休止を発表しました。二卵性双子（次女は先天性絞扼輪症候群の疾患を持つ）の日常を発信していましたが、収益が停止してしまったそうです。理由は『未成年者の意に反して注目を浴びることを促すコンテンツ』と判定されたた