韓国で20年以上活動を続けるチアリーダー、ベ・スヒョンの肉体美がファンを魅了している。【写真】本当に41歳!? ベ・スヒョンの圧巻肉体美ベ・スヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「タンバリンみたいに可愛くてキュートなバッグをもって生存報告」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、自身がチアを務めるSSGランダースのユニホームにミニスカートを合わせたチアリーディング衣装に身をまと