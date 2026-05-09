グラビアアイドルの三橋くんが、9日までに自身のSNSを更新。フォロワー40万人以上を誇る自身のXが急きょ凍結されてしまったことを報告した。【写真】いきなり凍結…薬剤師×グラドルの三橋くんが声明「助けてください」三橋くんは、写真を添えて「【緊急】お願いです拡散してください。助けてください。フォロワーが40万人以上した（※原文ママ）三橋くん(@mitsuhashi_zZ)の本垢が凍結しました。警告や通知もなくいきなり何し