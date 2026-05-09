この先2週間は東北から九州で気温が平年より高いでしょう。特に来週末からは一段と暑くなり、関東から九州では30℃以上の所が一気に増えそうです。早めにエアコンのお手入れや試運転を行い、本格的な暑さに備えましょう。来週後半は東北〜九州で「10年に一度レベルの高温」か今月7日、東北から九州にかけては「高温に関する早期天候情報」が発表されました。これはその地域でその時期としては10年に一度程度の高温が予想されるとき