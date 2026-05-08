東京都小笠原村は南鳥島について「高レベル放射性廃棄物」、いわゆる「核のゴミ」の最終処分場の候補地として、確定への第一段階となる文献調査を受け入れることを正式に決めた。国が主導して自治体に申し入れ、これを受諾した初の事例となる。【映像】「真水は取れない」南鳥島の生活風景（実際の映像）小笠原村の渋谷正昭村長は「地域任せにすることなく国としてしっかりと責任をもって考えていく」とコメントしている。処