足立区が揺れているーー。区長・近藤やよい氏に“いただき疑惑”が浮上しているのだ。事の発端は、2025年1月、東京女子医科大学の元理事長・岩本絹子被告が、校舎建設や病院移転をめぐり、およそ2億8000万円の損害を大学に与えたとして、逮捕・起訴された背任事件だ。この不祥事は、巨額の補助金を支出した足立区にとって決して無関係なものではない。「『東京女子医科大学東医療センター』という名前で荒川区にあった病院は、