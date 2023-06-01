女優の山口智子（61）が8日に放送されたTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。NGにしている仕事を明かした。スタジオに登場し、席に座った山口は「うわぁ…いいですね。ライブな感じが」と笑みを浮かべた。この発言を受け、MCの「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔が「やっぱりライブ感みたいなのが特にお好きって感じですか?」と質問した。これに山口は「大好き」と即答したが、続けて「大好きだけど…舞台とかは絶対