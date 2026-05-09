【ワシントン共同】中南米を管轄する米南方軍は8日、麻薬密輸に関与したとして、東太平洋を航行していた船舶を同日攻撃し、乗組員3人のうち、2人を殺害したとX（旧ツイッター）で発表した。もう1人は死亡していないとしている。トランプ政権は昨年9月以降「麻薬密輸船」への攻撃を繰り返している。