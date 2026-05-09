ホワイトハウス南庭から大統領専用ヘリに乗り込む前に記者団の取材に応じるトランプ氏＝8日/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は8日、CNNの取材に、紛争終結に向けた米国の提案に対して同日夜にイランから返答があるはずだと明らかにした。イラン政府が意図的に交渉を遅らせていると思うかについては言及を控えた。イランから返答があったかとのCNNの記者の質問に、トランプ氏は「今夜、彼らから連絡が来るはず